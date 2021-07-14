تأجيل محاكمة مرتكب مجزرة السيفا لـ12 سبتمبر المقبل 

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم في جلستها اليوم، تأجيل نظر قضية مذبحة طوخ المتهم فيها الشاب أحمد جمال إلى 12 سبتمبر المقبل، للمرافعة، وسماع دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني.





وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم بعدما أثبت تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية التي حول لها المتهم في إبريل الماضي خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة، وأنه لايعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب كما ادعي في تحقيقات الواقعة، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشدد حيث حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة.





ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز طوخ باعتداء مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.



