Advertisements

الدولي للجودو يقرر تعيين مطيع فخر الدين رئيسا للجنة التضامن الدول والاجتماعي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
قرر الاتحاد الدولي للچودو برئاسة المجرى ماريوس فايزر تعيين المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصرى للچودو والسومو والايكيدو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو رئيسا للجنه التضامن الدولي والاجتماعي بالاتحاد الدولي، ويعد هذا المنصب الدولي هو الثاني في تاريخ اللعبة بمصر، بأن يتقلد مسئول مصري منصب في الاتحاد الدولي، بعد شوقي شفيق مؤسس اللعبة في مصر الذي تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي منذ نحو ٣٥ عاما، ليعود ويتولى مطيع فخر الدين رئاسة لجنة بالاتحاد الدولي، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها بعد إنتهاء فاعليات دورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو الجاري وحتى ٩ أغسطس المقبل.

قال مطيع فخر الدين الزهوى أن رئاسته للجنة التضامن الدولي والاجتماعي بالاتحاد الدولي إعتراف موثق من الاتحاد الدولي للچودو بالدور الذي يلعبه الجودو المصري على كافة المستويات، بعد أن وصل عدد اللاعبين المصريين الَمصنفين عالميا أكثر من عشرة لاعبين في السنوات الأخيرة ، فضلا عن تزعم الجودو المصري القارة الأفريقية، بفضل الجهود التي قام بها منذ توليه رئاسة الاتحاد عام ٢٠١٧.

أضاف أن لجنة التضامن الدولي والاجتماعي، لجنة جديدة انشائها الاتحاد الدولي بهدف رفع مستوى اللعبة في دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث، ومدها بالمساعدات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الاتحاد الدولي للجودو.


أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعتين و 6 دقيقة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس