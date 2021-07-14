رئيس وزراء إثيوبيا يعد "بصد الهجمات" بعد هجوم جديد للمتمردين في إقليم تيجراي

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إنه يعد "بصد الهجمات" بعد هجوم جديد للمتمردين في إقليم تيجراي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق متصل، كان قد أوضح "أحمد" بأنه خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تعبئة مئة ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم"، مشيرا أنه في خلال نفس المدة يمكن تعبئى شباب وتدريبهم وذلك إن لم تكن القوة الخاصة كافية.