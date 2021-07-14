عملاق الدوري الاسباني يستهدف ضم صلاح





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وجود سعي لدى إحدى الفرق التي تنافس في بطولة الليجا من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن ريال مدريد وضع صلاح على قائمة إهتمامات الملكي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الجاري خاصة في حالة فشل الحصول على خدمات كيليان مبابي.





حيث طلب أنشيلوتي من الإدارة الحصول على خدمات جناح يمتاز بالسرعة والمهارة خاصةً بعد أن فشل البلجيكي إيدين هازارد في إثبات أحقيته بمكان أساسي في تشكيل الملكي.





ومن المُنتظر أن يتعرف صلاح على مصيره من الأنتقال لريال مدريد بعد التعرف على ما إذا كان سينجح الفريق في ضم مبابي من عدمه.