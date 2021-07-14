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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الجديد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استقبل اليوم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السيد "لوران كولون" ،مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الجديد ومرافقيه.

وأكد "الفقي" علي عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية، مشيدا بدور العالم الفرنسي شامبليون في فك رموز حجر رشيد .


وأشار "الفقي" علي أستعداد مكتبة الإسكندرية لتجهيز احتفاليه كبري مشتركة مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووزارة السياحة والآثار، وذلك للاحتفال بذكري مرور قرنين علي أكتشافات العالم الفرنسي "شامبليون"، والذي فك رموز الحضارة المصرية القديمة وأثبت ان اللغات المختلفة يمكن بمقارنتها، إلي ان نصل الي ناتج حضاري اكتشفه هذا العالم في ذلك الوقت من خلال حجر رشيد.



وأوضح "الفقي" ان المكتبة تحتفل بهذه المناسبة ولديها مطبوعه تاريخية عن حجر رشيد، وسيتم توزيعها في كل مكان وسوف نقيم ورش عمل بين مكتبة الاسكندرية ووزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي.

وأكد "الفقي" ان هذا الحدث سيكون له مردود علي كبير علي الجانب الثقافي في العلاقات القوية بين مصر وفرنسا.

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