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المسرحيات المصرية الكلاسيكية تعود إلى الواجهة على تويتر مع اقتراب العيد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:34 م
الفجر الفني
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شهد العام الماضي أكثر من مليون تغريدة في مصر حول المسرح، كما كانت حسابات مشاهير قطاع الترفيه من بين الأسرع نمواً في مصر، إذ يعتبر الترفيه أحد الموضوعات الرئيسية على منصة تويتر.

 ومع اقتراب حلول عيد الأضحى، يستذكر  المغردون أجواء العيد وما يصحبه من عادات وطرق احتفال مختلفة، لعل من أبرزها الاحتفاء بالفن وتحديدا المرتبط بالمسرح، حيث ارتبطت مشاهدة المسرحيات الكلاسيكية مع الأهل أو الأصدقاء بالعيد وفرحته. 

ولتسليط الضوء على هذه المحادثات، أطلق تويتر رمزاً تعبيرياً خاصاً يظهر عند استخدام وسم #مسرحيات_العيد، وهو عبارة من قناعين يرمزان إلى الفنون المسرحية والتي تبرز بشكل خاص خلال فترة العيد، وسيبقى الوسم فاعلاً على المنصة لمدة يومين.  

وشملت المحادثات على تويتر حول وسم #مسرحيات_العيد، حيث شارك الممثل الكوميدي محمد هنيدي  ونجم العديد من المسرحيات المصرية الكلاسيكية، في المحادثة من خلال مقطع فيديو تحدث فيه عن أهمية المسرح وأثره على حياته ومسيرته الفنية، وتطرق الى الرابط الفريد بين الفنان وجمهور المسرح خلال العرض.
وبهذه المناسبة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "مع تزايد قاعدة الجمهور التي شهدت زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي في المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم بحلول نهاية العام الماضي، تنامى دور تويتر في توفير منصة للمحادثات العامة خلال فترة الجائحة. ولا يزال تويتر هو الوجهة التي يقصدها الجمهور للتحدث عن مسرحياتهم وافلامهم ومسلسلاتهم المفضلة والبقاء على اطلاع دائم بأخبار نجومهم المفضلين لا سيما خلال اللحظات والأحداث التي تذكرهم بهم مثل العيد"
ويمكن للأشخاص من الانضمام إلى المحادثة باستخدام الوسم #مسرحيات_العيد ومشاركة لحظاتهم المفضلة من المسرحيات التي تذكرهم بالعيد. 

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