النصر السعودي يستخدم نظام أوروبي متطور لبيع لاعبيه





إعتمدت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تطبيق إحدى الأنظمة المستخدمة في الدوريات الأوروبية من أجل بيع عقود لاعبيه.





حيث تتجه النية لدى إدارة العالمي في وضع بند يجبر الأندية التي تشتري لاعبيه على منح الفريق نسبة تصل إلى 15% من من قيمة إنتقال اللاعب إلى أي نادي آخر خلال الثلاثة مواسم التالية.





وذكرت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء أن نادي النصر وضع ذلك الشرط في عقد المهاجم فراس البريكان والذي تم بيعه للفتح وكذلك سعود زيدان الذي إنضم للحزم.





في الوقت الذي طلبت فيه إدارة النصر من مانو مينيزيس المدير الفني للفريق منح تقرير بشأن المهاجم عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس فيما يخص تلقي كلًا منهما عروض للرحيل.