نوال الزغبي تكشف عن اسم ألبومها الجديد

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويحمل اسم "عكس الطبيعة".



وكتبت نوال، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عكس الطبيعة" ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.



وتحيى النجمة نوال الزغبى يوم الجمعه المقبل حفل غنائى بسوريا حيث عن إحيائها حفلا غنائيا في سوريا يوم 16 يوليو من الشهر الحالي، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.



ولقد احتفلت نوال الزغبى مؤخرا عيد ميلادها الـ50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.



