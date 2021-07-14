عاجل.. اتحاد الكرة يتحدى الزمالك





أكدت بعض المصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد أي نيه من أجل تعدي لموعد مواجهة الزمالك ضد أسوان المقرر لها يوم التاسع من شهر أغسطس القادم.





وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن أتحاد الكرة إستقر بالفعل على رفض طلب تعديل المواجهة على الرغم من إعتراض الزمالك وكذلك فريق نادي أسوان.





وأضاف المصدر :" اتحاد الكرة يسعى إلى إنهاء أكبر عدد من اللقاءات خلال الفترة القادمة ما يجعل أمر التعديل مستحيل فيما يخص مباريات الدوري والكأس".





يُذكر أن الزمالك وأسوان أعترضا على موعد المواجهة بسبب ضغط مباريات الفريقين في بطولة الدوري حيث ينافس الزمالك على اللقب فيما يسعى فريق الجنوب لتفادي شبح الهبوط.