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لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:30 م
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن خوان لابورتا رئيس ملجس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يرغب في خطف صفقة مدوية من نادي ريال مدريد.
وبدأ لابورتا بالفعل خلال الساعات الماضية في التحرك من أجل الحصول على خدمات فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي لتدعيم الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وينتهي عقد رويز مع نابولي بنهاية عام 2023 ويدخل برشلونة على خط المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب بأوامر من الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا.
في الوقت الذي طلب فيه أنشيلوتي مدرب المرينجي الحصول على خدمات اللاعب الذي يقترب من الأنضمام إلى برشلونة بعد أن وصلت المفاوضات لمستوى متقدم.
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