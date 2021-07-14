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أسعار السجائر الجديدة 2021.. كليوباترا "بوكس" بـ 19 جنيها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:45 م
اسعار السجائر
اسعار السجائر
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أعلنت الشركة الشرقية للدخان اليوم الأربعاء الأسعار الجديدة للسجائر في السوق، وارتفعت أسعار السجائر تطبيقا لقانون التأمين الصحي.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت أسعار السجائر كالتالي:

 

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