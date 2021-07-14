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محافظة الإسكندرية تتحفظ على 672 مركبة مخالفة على محور المحمودية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة علي المحور، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 672 مركبة مخالفة، منذ بداية 2021 حتي الآن ليصل إجمالي ما تم التحفظ عليه منذ إنشاء تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.

تشمل عدد 338 مركبة توك توك، وعدد 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، وعدد 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو وميكروباص وتاكسي وملاكي وتوناية وسيارات نقل). هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقد وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

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مركبات محور حملة الإسكندرية

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