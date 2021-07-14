رسالة من أحمد فتحي سرور إلى نقيب المحامين (مستند)

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، شكرًا من الدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض، على معايدته له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نصها كالتالي: "أتوجه إليك بخالص الشكر الجزيل على تكرمكم بالمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير المصري في بيروت الدكتور ياسر العلوي، ونبيه البري، رئيس البرلمان اللبناني، والدكتور حسان دياب، في لقاء اتسم بالود، تناول ما يواجه لبنان الآن من مصاعب، وتقدير لبنان للدور المصري الداعم لها، وحمله الرئيس بري بتحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



