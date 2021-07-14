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غداً..رامي جمال ضيف "أجمد 7" علي "نجوم أف.إم"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يحل الفنان رامى جمال، غداً الخميس، ضيفاً على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، في برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، ليتحدث عن ألبومه الجديد "ولسه".


وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه، وهي من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، كما تصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم. 

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