"الفقي" يفتتح مؤتمر الهجرة الغير شرعية ويعلن: الملف انتهى بفضل الرقابة الحكيمة



افتتح اليوم الإربعاء الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، والذي يستمر لمدة يومين.



وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن مصر كانت ممر للهجرة الغير شرعية، لكن بفضل الرقابة الحكيمة قد انتهى هذا، وأن المكتبة تهتم بملف الهجرة الغير شرعية، لأن دول حوض البحر المتوسط هي في صميم العالم، وتضم العديد من الحضارات.



وأضاف خلال كلمته أن الهجرة الغير شرعية تمس قضايا إنسانية واجتماعية وإخلاقية، خاصة أن المهاجرون يريد البحث عن حياة جديدة يمكن أن تكلفه حياته، وهي إحدى مآسي العصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اهتم بهذا الملف، وأن مصر دولة محورية في هذا الملف سواء كانت ممر أو محاربة له على كافة نواحي السواحل الشمالية.





وتبدأ اليوم الإربعاء فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، ويستمر لمدة يومين.



وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

يتحدث في افتتاح المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلمة مسجلة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تعقب الافتتاح جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

ويتحدث فيها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار أحمد عثمان رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مسلم الخبير في ملف الأطفال غير المصحوبين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وسوف يتحدث في جلسات المؤتمر السيد لوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مصر، والسيدة أمينة الشيباني من جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الحشاني رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وتشمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بالإضافة إلى البعد الإقليمي للهجرة غير الشرعية نماذج من المشروعات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة في عدد من المحافظات.