تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى للمحافظة، وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة، وبحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس اللجنة العليا للأحوزة العمرانية، وأعضاء اللجنة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، لمناقشة مقترح المحافظة لتعديل الحيز العمرانى واعتماده.



وناقش " محافظ بورسعيد " آليات التحديث للحيز العمرانى مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث تم التوافق على التحديث النهائى، ليتم اعتماده من الجهات المعنية، وأشار " اللواء عادل الغضبان " إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة تم تحديثه ليكون مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة.



ووجه " المحافظ " الشكر لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد،و التوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق الغير مستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن.