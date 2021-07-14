Advertisements

تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى للمحافظة، وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة، وبحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس اللجنة العليا للأحوزة العمرانية، وأعضاء اللجنة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، لمناقشة مقترح المحافظة لتعديل الحيز العمرانى واعتماده.

وناقش " محافظ بورسعيد " آليات التحديث للحيز العمرانى مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث تم التوافق على التحديث النهائى، ليتم اعتماده من الجهات المعنية، وأشار " اللواء عادل الغضبان " إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة تم تحديثه ليكون مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة.

ووجه " المحافظ " الشكر لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد،و التوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق الغير مستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن.
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى
تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات بورسعيد الحيز العمرانى التخطيط

أخبار تهمك

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفاجئ كايزر تشيفز بمثلث هجوم ناري في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعة و 13 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لكفر شكر (صور)

محافظ القليوبية: المخطط الاستراتيجي يحجم عشوائية البناء ويحاصر تعديات الأراضي الزراعية (صور) 

محافظ القليوبية: تحديث المخطط الاستراتيجي لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية (صور)

فودة يستعرض مخططات إقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ

محافظ القليوبية: تحديث المخطط الإستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (صور)

التنمية المحلية عن إزالة التعديات: نسترد حق الشعب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

03:47 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:19 م

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس