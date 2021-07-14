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"حلم العاشرة".. 5 نجوم يحملون آمال الأهلي في النهائي الأفريقي أمام كايزر تشيفز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يحلم عشاق وجماهير النادي الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وللمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عندما يصطدم الفريق بنظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، على استاد المركب محمد الخامس بالمغرب في نهائي البطولة.

الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، تأهل لنهائي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، بينما صعد فريق كايزر تشيفز للنهائي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بفريق الوداد المغربي خارج البطولة.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني آمالًا عريضة على مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية والخبرات الكبيرة لقيادة الفريق لتحقيق "النجمة العاشرة" أمام كايزر تشيفز أبرز هؤلاء النجوم هم:-

1- محمد الشناوي

القائد المخضرم محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هو أحد أبرز النجوم الذي يعول عليها بيتسو موسيماني لتحقيق لقب البطولة القارية مع المارد الأحمر خاصة وأنه يمثل صمام الأمان للفريق الأحمر وحامي عرينه من هجمات بطل جنوب إفريقيا وحفاظه على نظافة شباكه في المباراة يقرب الفريق من حسم اللقب القاري بالتأكيد.

2- بدر بانون

المدافع المغربي المتألق بدر بانون أحد الركائز الرئيسية في تشكيل فريق الأهلي حيث أنه بفضل خبراته الكبيرة بحكم مشاركاته السابقة بالبطولة القارية سواء مع الأهلي أو الرجاء المغربي سيكون من العناصر المهمة التي ستساهم في تتويج الفريق الأحمر بلقب البطولة.

3- أليو ديانج

يمثل اللاعب المالي أليو ديانج "رمانة الميزان" في خط وسط الأهلي بجانب زميله عمرو السولية، حيث يمتلك اللاعب قوة بدنية كبيرة تمكنه من الفوز في الالتحامات القوية وكذلك قدرات فنية هائلة، ويعد بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها هجمات المنافس في منطقة الوسط، كما أنه يقوم بالربط بين خطي الدفاع والهجوم ببراعة كبيرة تجعل وجوده في هذه المواجهة الهامة ضروريًا ولا غنى عنه.

4- محمد أفشة

رجل المناسبات الكبرى محمد مجدي أفشه "مايسترو" النادي الأهلي أحد اللاعبين الذي تعقد عليهم الجماهير آمالا كبيرة لحصد لقب البطولة ، وذلك بعدما كان سببا في تتويج الفريق بلقب النسخة الماضية بفضل هدفه الصاروخي في مرمى الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1، وتتويجه باللقب وهو الهدف المعروف جماهيريا بهدف "القاضية ممكن".

5- محمد شريف

المهاجم الفذ محمد شريف سيكون له دور كبير في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في الموسم الحالي واعتلائه صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 هدفا، حيث يعد أحد المفاتيح الهامة للجهاز الفني للمارد الأحمر نظرًا لما يمتلكه من قدرات هجومية وتهديفية عالية تجعله عبء كبير على أي خط دفاع.

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