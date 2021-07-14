تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر

أسعار السجائر الجديدة .. رغم ما يمثله التدخين من خطورة على صحة وسلامة المدخن وغيره، إلا أنه يوجد الكثيرون من اعادوا ممارسة تلك العادة الخاطئة.





أسعار السجائر الجديدة





وبحث الكثيرون عن أسعار السجائر الجديدة بعدما اعتمدت شركة الشرقية للدخان قائمة سعرية جديدة، وأعلنتها بالنسبة للمستهلك، والتي تتضمن عدة أصناف.





قائمة أسعار السجائر الجديدة





ووافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"يوم أمس على لائحة أسعار السجائر الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية.





تطبيق أسعار السجائر الجديدة





وطبقت أسعار السجائر الجديدة من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.





زيادة أسعار السجائر الجديدة





وأكد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، أن أسعار السجائر الجديدة في مصر تزيد في أول يوليو 2021، وهي زيادة مقررة منذ إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.





قانون التأمين الصحي و أسعار السجائر الجديدة





وأشار أمان إلى أن قانون التأمين الصحي نص على أن تكون هناك ضريبة بقيمة 25 قرشاً كل 3 سنوات على أسعار السجائر الجديدة حتى تصل إلى 1.5 جنيه، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك زيادتان أخريان حتى تصل إلى 1.5 جنيه.





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