خلال حواره المجتمعي.. محافظ الفيوم: أليات جديدة لمنظومة النظافة وجمع القمامة بالمدينة



محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل







عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاربعاء، اللقاء المجتمعي، بمجلس مدينة الفيوم، لمناقشة أليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وجمع القمامة بالمدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائبين ميرفت عبد العظيم، وايمن شكري عضوي مجلس النواب، والاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والاستاذ محمد رجب المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين الأيوبي، ورؤساء الأحياء، والجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وعدد من أهالى مدينة الفيوم.



في البداية، هنأ محافظ الفيوم الحضور جميعًا بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، لافتًا أن الهدف من اللقاء الإستماع الى أراء، ومقترحات الموطنين، واستعراض كافة الخطوات والإجراءات التي تتم بين الجهاز التنفيذي ومناقشتها مع المواطنين، لبدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة، بعدد من المناطق بمدينة الفيوم، والتي تشمل المنطقة الصناعية، ولطف الله، ودله، والمسلة، لافتًا أنه يجري الإعداد والتنسيق، مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع لإطلاق مبادرة لأعمال النظافة وجمع القمامة بالتوازي مع عقد مجموعة من الندوات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية النظافة والصحة العامة، والمحافظة على أعمال التجميل والتطوير بمدينة الفيوم.



أكد المحافظ خلال اللقاء، أن المواطن شريك أساسي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة، من خلال التوعية، والإلتزام، والتعاون، للعمل على إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والترفيهية التي يتم تنفيذها على أرض مدينة الفيوم، والتي تشمل ميدان السواقي، وحديقة المدينة، والمجمع الخدمي الترفيهي خلف سور الحديقة الدولية، كمتنفس لأهالي المحافظة، مضيفًا أنه يتم توفير مشروعات للشباب بعدد من الميادين، وقطع الأراضي الفضاء، ومحاور بعض الشوارع، موضحًا الى تمويلها من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال مبادرة مشروعك بديوان عام المحافظة.



ولفت المحافظ، الى تفعيل رقم واتس اب خاص بمنظومة النظافة، يوجد به المسئولين عن النظافة بمدينة الفيوم ومسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة، لسرعة الإستجابة والمتابعة لشكاوي المواطنين، مضيفًا أنه يجري التوسع في انشاء مصانع لتحويل المخلفات الى كهرباء، وسماد زراعي كمصنع التغويز بقرية قلهانه التابعة لمركز اطسا، ومصنع العدوة بمركز الفيوم، وأنه جاري التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة شركة كبرى لإدارة منظومة النظافة بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أنه يتم إعادة تنظيم المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، فضلًا عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم كموقف لسيارات الاجرة، تيسيرًا للحركة المرورية، لافتًا الى أنه جاري العمل لنقل كافة السويقات العشوائية بمدينة الفيوم الى سوق الخضار والفاكهة بدمو، مشيرًا أنه يتم الإستعانة بأبناء القرى والمناطق التي تنفذ بها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" للعمل بتلك المشروعات، وأنه تم توجيه وكيل وزارة القوى العاملة بمراجعة العمالة المحلية بتلك المشروعات.



خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لعدد من شكاوي المواطنين، موجهًا المسئولين بسرعة فحصها، وحلها، كما استعرض الحضور مقترحاتهم، وأرائهم في تطوير المدينة، والمشاركة في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.



ومن جهته، أكد رئيس مجلس مدينة الفيوم، أنه يتم استهداف كل يوم منطقة بمدينة الفيوم، لرفع الأتربة والاشغالات بتلك المنطقة، من خلال مجموعة عمل محددة، بالإضافة الى أعمال النظافة ورفع الإشغالات التي تتم على الطريق الدائري.