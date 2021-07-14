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أغسطس المقبل.. آلاء باسم تشارك في مهرجان "World Fashion Week"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد مصممة الأزياء آلاء باسم، لعرض اقوي صيحات الموضة في الفساتين وملابس الكاجوال بمهرجان "World Fashions Week" المقرر إقامته يوم 1 و 2 أغسطس القادم، وذلك في احدي الفنادق الكبري بمنطقة الدقي.

مهرجان" World Fashions" يعد من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي الذي يهتم بأحدث صيحات الموضة من فساتين ومكياج وتصوير وكل ما يخص عالم المرأة العربية .

وتعتمد آلاء باسم في المهرجان علي إبراز مجموعة جديدة من ملابس الكاجوال .

 

 

 

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