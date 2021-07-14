أقوال مثيرة لضحية التحرش داخل ميكروباص بأوسيم

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة تدعى "س.ع" تبلغ من العمر ١٥ عامًا داخل ميكروباص بأوسيم، وتستمع النيابة، لأقوال الفتاة والمتهم.



وأفادت الضحية في أقوالها أمام النيابة، أن هي ووالدتها استقلوا ميكروباص بكوبري الزادية الواقع بمنطقة أوسيم، في اتجاههن لمنطقة الكيت كات، وأثناء سير الميكروباص، جلس المتهم بخلفها، وقام بملامسة أماكن حساسة في جسدها، على الفور صرخت الضحية وأبلغت والدتها، وحرروا محضر بالواقعة.



وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا، والمتهم يدعى "ص.عبد الحكيم" في عقده الثالث من العمر ويعمل عامل محارة.



نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق "متحرش"، وضبط مرتكب الواقعة.



وتمكنت الأجهة الأمنية بالفحص من تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقامت بتصويره بهاتفها المحمول.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم، عاطل، مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



