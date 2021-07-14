الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية:نبحث عن حلول بديلة عن الهجرة للشباب



قالت السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إن الهيئة وضعت خريطة لأكثر المحافظات والقرى التي تصدر الهجرة الغير شرعية، وقد تم وضع الدراسة في مجلس الوزراء وتوزيعها على المحافظات.



وأضافت أن الدولة كان لها رؤية وتحرك منطقي في هذا الملف، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى اتفاقيات دولية، ووضع أدوات قوانين، تعالج هذا الملف.



وذكرت أن هناك مصداقية من الجهات الدولية في التعامل مع هذا القانون، وأن الهيئة تعمل على التدريب والتوعية للتعامل مع هذا الملف، وأن الهيئة تنزل للقرى، للتوعية من خطورة الهجرة الغير شرعية.

وأشارت في ذات الوقت أن خطورة الهجرة الغير شرعية ليست في الموت خلال الرحلة، لكن تعرض المهاجر لاستغلال بالعمل في تجارة غير شرعية واستغلال جنسي وعنف.



وتحدثت أن الهيئة تحاول وضع حلول بديلة أثناء التوعية داخل القرى، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، كما أنه يتم العمل على تطوير الحلول بمناشدة الدولة بتطوير التعليم الفني الذي يفتح أبواب الفرص الجديدة سواء داخل مصر وخارجها، وفتح باب القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.





وبدأت اليوم الإربعاء فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، والذي يستمر لمدة يومين.



وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

يتحدث في افتتاح المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلمة مسجلة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تعقب الافتتاح جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

ويتحدث فيها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار أحمد عثمان رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مسلم الخبير في ملف الأطفال غير المصحوبين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وسوف يتحدث في جلسات المؤتمر السيد لوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مصر، والسيدة أمينة الشيباني من جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الحشاني رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وتشمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بالإضافة إلى البعد الإقليمي للهجرة غير الشرعية نماذج من المشروعات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة في عدد من المحافظات.



