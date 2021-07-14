لجنة من "المهندسين" تتفقد وحدات أعضاء النقابة بالساحل الشمالي

قامت لجنة من النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة، بمعاينة وتقييم وحدات نقابة المهندسين بقرية ريماس بالساحل الشمالي وذلك أستعداد لطرحها للسادة المهندسين.



وقد أشار المهندس أحمد حشيش إلي أن عدد هذه الوحدات ٨٨ وحده منهم ٤ فيلات (اول صف) وعدد ٩ دوبلكسات(صف ثاني) ومجموعة من الشاليهات والشقق لافتا انه سوف يتم تسليم الوحدات كاملة (سوبر لوكس)

وسوف يتم الاعلان عن التفاصيل قريبا.



ضمت لجنة معاينة الوحدات كلا من معتز طلبه رئيس شعبة عمارة، محمد ثروت عضو المجلس الأعلي للنقابة، انتصار عباس وكيل نقابة الجيزة.