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سعيد الماروق يعلن عن موعد عرض مسلسله "دور العمر"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن المخرج سعيد الماروق، عن موعد عرض مسلسل "دور العمر"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن المقرر عرض مسلسل "دور العمر" اليوم على منصة "شاهد" في تمام الساعة الـ11 مساءبتوقيت بيروت و12 بتوقيت دبي.

مسلسل "دور العمر كتابة: ناصر فقيه إخراج: سعيد الماروق إنتاج:Rooftop Production.

قصة المسلسل جديدة من نوعها تدور في أجواء الـ«سايكو تريلر». تعتمد على الإثارة وكاميرا نشيطة الحركة، وكذلك على حالات نفسية يعيشها أبطال العمل تدور بين الحقيقة والتمثيل. شمس مطر (سيرين عبد النور) امرأة جميلة ومضطربة نفسيًا تصبح مهووسة بـ«أمير» شخصية خيالية في دراما تلفزيونية ناجحة يؤديها فارس نحاس (عادل كرم).

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