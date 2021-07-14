عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت القادم بالمغرب.





معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت القادم وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت بصوت المعلق المصري علي محمد علي.





وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي برباعية نظيفة مجموع أهداف المباراتين ذهابا وإيابا في نصف نهائي البطولة الأفريقية.





ومن ناحية أخري، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء؛ استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزرتشفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا.

ويؤدي الأهلي مرانه في الثامنة مساء اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

