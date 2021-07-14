Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة يوم ١٢ يناير من عام ٢٠٢٢ المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في يناير المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك عبد الله الدولي في السعودية.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في يناير المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة "بي إن سبورتس" وقناة "السعودية الرياضية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى ريال مدريد ريال مرديد برشلونة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ كايزر تشيفز بمثلث هجوم ناري في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 38 دقيقة

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ أقل من ساعة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعة و 10 دقيقة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

4 مواجهات قوية ونهائى مُحتمل.. ماذا ينتظر ريال مدريد في شهر "يناير" ؟

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا الإسبانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

03:47 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:19 م

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس