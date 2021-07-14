Advertisements

الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تفقدت اللجنة المشكلة، برئاسة المهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمحافظة أسيوط، أعمال التأهيل الجارية بترعتي،"بنى محمد وبنى غالب" بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتشكيل لجان من المختصين، بالإدارات المركزية بالمحافظات، للمرور الدوري على عمليات تأهيل الترع.

وقامت اللجنة بعمل جسات ثاقبة للخرسانة، وقياس سمك الدبش، وطبقة الخرسانة العادية، وعرض القدمات، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة لأصول الصناعة، وما ورد بعقود العمليات.

وشددت اللجنة، بضرورة مراعاة اقصى درجات ضبط الجودة، وعمل كافة الاختبارات، أثناء وبعد التنفيذ، وضرورة بذل الهمة، لسرعة الإنتهاء من الأعمال، مع مراعاة مطابقة الأعمال، للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط
الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الموارد المائية والري وزارة الري تاهيل الترع اللجنة المشكلة الفجر أسيوط أخبار وزارة الري أخبار اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 42 دقيقة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 17 ساعة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ كايزر تشيفز بمثلث هجوم ناري في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعتي الديروطية بمركز أبوقرقاص

الري: تأهيل عدد من الترع على مستوى الجمهورية

جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة

الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية

"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)

استمرا تأهيل عدد من الترع بدمنهور والدقهلية وبني سويف وسوهاج وكفر الشيخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

03:47 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:19 م

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس