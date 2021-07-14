الري: جولة تفقدية للجنة المشكلة على تأهيل الترع بأسيوط

تفقدت اللجنة المشكلة، برئاسة المهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمحافظة أسيوط، أعمال التأهيل الجارية بترعتي،"بنى محمد وبنى غالب" بمحافظة أسيوط.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتشكيل لجان من المختصين، بالإدارات المركزية بالمحافظات، للمرور الدوري على عمليات تأهيل الترع.



وقامت اللجنة بعمل جسات ثاقبة للخرسانة، وقياس سمك الدبش، وطبقة الخرسانة العادية، وعرض القدمات، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة لأصول الصناعة، وما ورد بعقود العمليات.



وشددت اللجنة، بضرورة مراعاة اقصى درجات ضبط الجودة، وعمل كافة الاختبارات، أثناء وبعد التنفيذ، وضرورة بذل الهمة، لسرعة الإنتهاء من الأعمال، مع مراعاة مطابقة الأعمال، للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

