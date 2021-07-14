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"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قالت الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتجفيف منابع الهجرة الغير شرعية في عام ٢٠١٦، مشيرة في ذات الوقت أن حق الهجرة مكفول للجميع وفق القوانين المصرية، وإن الدولة تهتم بالمصريين في الخارج، وتقديم لهم كل أنواع الدعم.

وتحدثت أن الهجرة هي أحد حقوق الإنسان، لكن هناك اتفاقيات دولية تنظم الهجرة، وأن الملف يحتاج إلى حوكمة جديدة، وتنسيق بين دول العبور والمقصد.
وأعلنت عن أنه منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج رحلة غير شرعية من مصر، مع تغليظ العقوبة على المنظمين للرحلات الهجرة الغير شرعية الذي صدرت لائحته التنفيذية في عام ٢٠١٨.

وأشارت إلى أن القبضة الأمنية كان لها دور كبير في منع الهجرة الغير شرعية، كما قامت وسائل الإعلام بالتوعية بخطورة الهجرة الغير شرعية، وإرسال رسالة أن الدولة حريصة على حماية الشباب من الهجرة الغير شرعية وحرصها على ضمهم في مشروعات الدولة.

كما أن وزارة الخارجية نسقت مع دول المقصد، وفق إجراءات سياسية، لمساندة مصر للحد من انتشار الهجرة الغير شرعية، كما أنه جانب تنموي يأهل الشباب لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال كلمتها المسجلة في فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، والذي انطلق اليوم الإربعاء ويستمر لمدة يومين.
وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.
يتحدث في افتتاح المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلمة مسجلة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي
"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي
"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي
"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي
"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي
"القباج": منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج من مصر رحلة هجرة غير شرعية بفضل توجيهات الرئيس السيسي

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