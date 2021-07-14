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الديفا سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها "mon chéri"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت سميرة سعيد موعد طرح أغنيتها الجديدة "mon chéri" وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "سعيد" معلنة عن موعد طرح الأغنية قائله: "مون شيري غدًا الساعة 5 مساءًا"، وتفاعل الجمهور معها معبرين عن مدى انتظارهم للأغنية.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

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