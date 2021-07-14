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الديفا سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها "mon chéri"
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:06 م
مي مرسي
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أعلنت سميرة سعيد موعد طرح أغنيتها الجديدة "mon chéri" وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "سعيد" معلنة عن موعد طرح الأغنية قائله: "مون شيري غدًا الساعة 5 مساءًا"، وتفاعل الجمهور معها معبرين عن مدى انتظارهم للأغنية.
يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.
وكتبت "سعيد" معلنة عن موعد طرح الأغنية قائله: "مون شيري غدًا الساعة 5 مساءًا"، وتفاعل الجمهور معها معبرين عن مدى انتظارهم للأغنية.
يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.
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