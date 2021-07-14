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سفراء أوروبا بنشرون 20 فيديو للترويج السياحي لمصر بعنوان "مصر في عيون السفراء"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشر سفراء دول الإتحاد الأوروبي في القاهرة أكثر من ٢٠ فيلمًا قصيرًا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم في مبادرة منهم بعنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي".

وانشروا تلك الأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب، والتي كانوا قد قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم فى هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.

وتقدمت وزارة السياحة والآثار بالشكر على هذه المبادرة التي قام بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي للمقصد المصري، كما ستقوم الوزارة بنشر هذه الأفلام تباعا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وهذه المبادرة والزيارات التى قام بها السادة السفراء لعدد من الوجهات السياحية والاثرية المصرية تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر سفراء الاتحاد الاوروبي الاثار

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