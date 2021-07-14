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رئيس هيئة الهلال الأحمر يقف على جاهزية التموين الطبي والورشة الفنية استعداداً لموسم هذا الحج

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقف رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى على استعدادات الهيئة لحج هذا العام 1442 هـ من خلال زيارة تفقدية إلى مركز الإسناد بمشعر مزدلفة اطلع خلالها على مستودع التموين الطبي وما يحتويه من قطع ومستهلكات طبية بالإضافة للأجهزة الطبية التي تزود فيها سيارات الإسعاف.

كما اطلع على تجهيز سيارة الإسعاف من التموين الطبي وزار الورشة الفنية لصيانة السيارات، واطلع خلالها على سير العمل بالإضافة لسيارات الصيانة المتنقلة وما تحويه من معدات وقطع غيار.

وفي ختام الجولة، اطلع على وحدة التدريب بالمبنى الإداري بمركز الإسناد واطلع خلالها على محتويات الوحدة من قاعات تدريب ومكاتب، وقال الدكتور جلال العويسى أن الهيئة على أهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية من خلال اللجان وفرق العمل التي تشكل ويعمل فيها أفضل الكوادر الفنية والإدارية لتسهيل مهمة الحج.

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