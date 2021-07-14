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تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في مايو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو أيار أكثر مما هو متوقع مدفوعا بصفة أساسية بهبوط إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو نزل واحدا بالمئة على أساس شهري بينما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بنسبة 0.2 بالمئة.

وسجل الإنتاج زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ولكن الزيادة التي بلغت 20.5 بالمئة أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز عند 22.2 بالمئة.

كما تباطأت وتيرة التعافي بعد زيادة 39.4 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بها قبل عام، بحسب "رويترز" .

وسجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر هبوط شهري بلغ 2.3 بالمئة وهو أول تراجع هذا العام والأكبر منذ أبريل 2020.

وهبط إنتاج السلع الرأسمالية 1.6 بالمئة ومن بينها الآلات مما قد يشير لتراجع الإنتاج في المستقبل.

ونزل إنتاج الطاقة 1.9 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات 1.6 بالمئة.

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