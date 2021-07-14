Advertisements

كل ما تود معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:42 م
مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري
Advertisements
مبادرة التمويل العقاري .. أعلن البنك المركزي المصري شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة بنحو 3% وأطول فترة سداد تصل لـ30 عامًا.

مبادرة التمويل العقاري

وتساءل المواطنون عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري من أجل معرفة شروط الحصول على وحدة سكنية ومساحتها، والأمور والشروط الواجب توافرها.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

وأوضح المصرف المركزي أن مبادرة التمويل العقاري تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

معلومات عن مبادرة التمويل العقاري

وأشار "المركزي" إلى أن مبادرة التمويل العقاري تتطلب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشمل شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، لمتابعينا الأعزاء، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري في السطور التالية:

يسدد محدود الدخل 10% من قيمة الوحدة دفعة مقدمة.

تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، كحد أقصى لتمويل محدودي الدخل.

يدفع متوسط الدخل 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

مبادرة التمويل العقاري وحساب قسط شقة بمليون و400 ألف

يسدد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه، وبهذا يكون القرض التمول العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

مبادرة التمويل العقاري لشقة بمليون جنيه

تسدد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، وتصل النسبة إلى 30% في بعض مشروعات وزارة الإسكان، وقيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة، وتصل قيمة القسط الشهري لـ3000 جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.

مبادرة التمويل العقاري النموذج الثالث "محدود الدخل"

وأوضح المصرف المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري في النموذج الثالث، وجهت لمحدود الدخل وتقد الوحدة بـ350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة والمقدر بـ 35 ألف جنيه، ويتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 315 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ1100 جنيه لمدة 30 سنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلومات عن مبادرة التمويل العقاري مبادره التمويل العقاري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري القسط الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يفاجئ كايزر تشيفز بمثلث هجوم ناري في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد إطلاقها رسميًا.. ننشر شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

في 5 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

الشروط والأوراق والاستثناءات.. 10 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري

"حسب السعر".. تعرف على المقدم المطلوب للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل (التفاصيل الكاملة)

نائب محافظ البنك المركزي: لا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

03:47 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:19 م

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس