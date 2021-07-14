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نائلة جبر 'للفجر': نحن حريصون على وضع حلول بديلة للشباب للحد من الهجرة الغير شرعية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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نظمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، فاعليات اليوم الأول لمؤتمر الهجرة غير الشرعية في دول البحر المتوسط، والذي يستمر لمدة يومين على التوالي، وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

وتقول السفيرة نائلة جبر 'رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية' في تصريحات 'للفجر': المؤتمر هام جدًا لمناقشة قضايا ستزداد أهميتها وخطورتها وهي تزايد معدلات تدفقات الهجرة الغير شرعية، ونحن دورنا كلجنة وزارية تابعة لرئيس الوزراء تضم ٣٠ وزارة وهيئة هو أن نقوم بالتنسيق بين كل الجهات الحكومية والتعاون على المستوى الوطني والأقليمي، وكذلك الدولي.

وأضافت نحن لجنة تنسيقية لوضع القوانين والتعديلات التشريعية، والخطط والإستراتيجيات، والتوعية والتدريب.

وتابعت لكي نجد الحلول لابد من وجود أرقام لإعطاء صاحب القرار لتحديد حجم المشكلة، وكذلك طبيعة الحل والمعالجة سواء على المدى المتوسط أو القصير أو الطويل.

وأكدت على البحث عن الحلول البديلة، وتعريف الشباب عليها، لان الشباب ليسوا على دراية بهذه الحلول، ونحن كلجنة حريصين على وضع تلك الحلول على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 'تهوره وذهابه لرحلة الموت في الهجرة غير الشرعية'.

وتابعت أن هناك حلول على مستوى أكبر تقوم بها الدولة وهي المشروعات الكبرى،وهذه سياسة دولة تسير فيها بهذا الشأن، وهناك حل بديل مهم للغاية تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء وهو التعليم الفني للشباب، وكذلك دراسة إحتياجات السوق، سواء السوق المحلي أو الإقليمي او الدولي، وتعليم الشباب لمعرفة العمل المتاح لهم بعد ذلك.

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نائلة جبر الفجر

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