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عجز الميزانية الأمريكية 174 مليار دولار في يونيو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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قالت الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 174 مليار دولار في يونيو حزيران، أو حوالي خُمس العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 864 مليار دولار.

وقفزت الإيرادات الشهر الماضي 87 بالمئة إلى 449 مليار دولار في حين هبطت النفقات 44 بالمئة إلى 623 مليار دولار.

وقال مسؤولون بالخزانة إن هبوط النفقات ساعد في خفض العجز بالميزانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.238 تريليون دولار من 2.744 تريلون دولار في الفترة نفسها من السنة الماليةالسابقة، وذلك بحسب رويترز.

وزادت الإيرادات في الأشهر التسعة بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.056 تريليون دولار بينما ارتفعت النفقات ستة بالمئة إلى 5.294 تريليون دولار.

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