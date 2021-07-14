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بولس عماد يشارك بـ"حـي الورود ومش هواجس" في معرض الكتاب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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بولس عماد يشارك بـحـي الورود ومش هواجس في معرض الكتاب

يشارك الكاتب بولس عماد بكتاب "حـي الورود"، و"مش هواجس" عن دار نشر "كتبنا"،  ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، والذي ينتهي فعالياته غدًا الخميس، بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.

 

وأشار "بولس" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إلى أن الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي هذا العام اثتثنائية بكل المقاييس، حيث أنه يقدم نظام على أعلى مستوى وثقافة متنوعة غير مسبوقة في الدورات السابقة تؤكد على أننّا في أبهى عصور الفكر وحرية التعبير على الرأي.

 

يناقش "بولس"، في كتاب "حـي الورود"، قصة من قصص الحُب بين "ليلى وسامي زهران"، بالرغم من أن هذه القصة لم يشهد لها واقع، حيث أن البطل والبطلة يلتقيان في الأحلام فقط، بينما يستعرض في كتاب "مش هواجس"، المشكلات الاجتماعية التي تواجه الإنسان من خلال رباعيات شعرية.

 

 

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.


بولس عماد يشارك بـحـي الورود ومش هواجس في معرض الكتاب
بولس عماد يشارك بـحـي الورود ومش هواجس في معرض الكتاب
بولس عماد يشارك بـحـي الورود ومش هواجس في معرض الكتاب

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معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب مش هواجس كتاب حي الورود الفجر

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