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"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية عن استعداد المكتبة تجهيز احتفالية كبرى مشتركة مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووزارة السياحة والآثار، وذلك للاحتفال بذكري مرور قرنين علي اكتشافات العالم الفرنسي "شامبليون"، والذي فك رموز الحضارة المصرية القديمة وأثبت ان اللغات المختلفة يمكن بمقارنتها، إلي ان نصل الي ناتج حضاري اكتشفه هذا العالم في ذلك الوقت من خلال حجر رشيد.


جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإربعاء "لوران كولون" مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الجديد ومرافقيه.

وأكد "الفقي" خلال الزيارة علي عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية، مشيدا بدور العالم الفرنسي شامبليون في فك رموز حجر رشيد.

كما أوضح "الفقي" ان المكتبة تحتفل بهذه المناسبة ولديها مطبوعه تاريخية عن حجر رشيد، وسيتم توزيعها في كل مكان وسوف نقيم ورش عمل بين مكتبة الاسكندرية ووزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي.

وأكد "الفقي" ان هذا الحدث سيكون له مردود علي كبير علي الجانب الثقافي في العلاقات القوية بين مصر وفرنسا.

وأهدي مدير المعهد للفقي كتاب FRENCH ARCHAELOGY IN EGYPT علم الآثار الفرنسي في مصر.
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد
"الفقي": مكتبة الإسكندرية على استعداد لاحتفال بمرور قرنين على فك حجر رشيد

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