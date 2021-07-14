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وزارة البترول تفعل تطبيق "Mop stations " لأجهزة الأيفون لمعرفة أقرب محطة وقود

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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استمراراً لتنفيذ سياسات التحول الرقمى بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تفعيل تطبيقها الالكترونى "   Mop stations "  للتعريف بمواقع واماكن محطات تموين السيارات بمختلف انواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ليشمل اجهزة الآيفون من خلال تحميله على الرابط:

 https://apps.apple.com/eg/app/mop-stations/id1554626236

حيث سبق للوزارة تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضى على الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop

يُشار الى ان التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع اقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها  وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه سواء الغاز الطبيعى او البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع اقرب المحطات من مكان المستخدم  ، ويأتى ذلك بعد ان تم تطوير التطبيق خلال الفترة الاخيرة ليشمل كافة المحطات التى تقدم جميع انواع الوقود المطروحة لقائدى المركبات بالسوق المحلى وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها .

ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتى دخلت الخدمة حديثاُ لمواكبة التطور والتنامى المستمر فى اعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعى التى تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية حتى وصلت الى مايقرب من 400 محطة حالياً تلبية للطلب على تلك الخدمة  .

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