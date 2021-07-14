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تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد أولى مباريات فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليستر سيتي يوم السبت الموافق ٧ أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليستر سيتي يوم ٧ اغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي يوم ٧ اغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورت"

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