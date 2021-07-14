مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الأهلي نهاية الموسم الجاري.





وأعطى موسيماني الضوء الأخضر لرحيل كلا من والتر بواليا وبيكهام وناصر ماهر ومحمود وحيد ومروان محسن بسبب عدم قناعاته بقدرات الخماسي مما جعله يطالب بالإستغناء عن خدماتهم الميركاتو المقبل.





ويدرس كذلك موسيماني الاستغناء عن عند محمد عبد المنعم كهربا، وذلك بسب عدم الاعتماد عليه ووجود أكثر من لاعب في مركزه.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له السبت المقبل بالمغرب.





وحسم الأهلي أولي الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي المعار لفريق إنبي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.



