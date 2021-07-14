Advertisements

كلوب: صلاح حصل على فترة راحة مثالية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح حصل على فترة راحة مثالية لأول مرة منذ سنوات.

 

ويستعد صلاح لانطلاق موسمه الخامس مع ليفربول بمعسكر في النمسا.

 

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "صلاح حصل على سبعة أسابيع راحة هذا الصيف، كانت فترة طويلة بشكل لا يصدق".

 

 

وأضاف الألماني "لقد اعتاد على الحصول على إجازة لمدة أسبوعين أو أسبوعين ونصف كل صيف، وهو ما لا يكفي أي لاعب كراحة سلبية".

 

تأجلت أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما كان مقررا أن تلعب في بداية يونيو، كما قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عدم لعب مباريات ودية، مما منح الفرصة للاعبي الفريق من أجل الحصول على راحة سلبية كاملة.

 

وأكمل "لاعبو منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية الذين شاركوا في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا أمامهم ثلاثة أسابيع راحة، هذا ما يمكننا منحهم".

 

وتابع "هؤلاء لن يشاركوا في معظم فترات الاعداد للموسم الجديد حتى يحصلوا على أطول وقت ممكن كراحة سلبية".

 

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل - بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يفاجئ كايزر تشيفز بمثلث هجوم ناري في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 17 ساعة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ أقل من ساعتين

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ثلث ساعة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

03:47 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس