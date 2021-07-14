كلوب: صلاح حصل على فترة راحة مثالية

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح حصل على فترة راحة مثالية لأول مرة منذ سنوات.

ويستعد صلاح لانطلاق موسمه الخامس مع ليفربول بمعسكر في النمسا.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "صلاح حصل على سبعة أسابيع راحة هذا الصيف، كانت فترة طويلة بشكل لا يصدق".

وأضاف الألماني "لقد اعتاد على الحصول على إجازة لمدة أسبوعين أو أسبوعين ونصف كل صيف، وهو ما لا يكفي أي لاعب كراحة سلبية".

تأجلت أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما كان مقررا أن تلعب في بداية يونيو، كما قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عدم لعب مباريات ودية، مما منح الفرصة للاعبي الفريق من أجل الحصول على راحة سلبية كاملة.

وأكمل "لاعبو منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية الذين شاركوا في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا أمامهم ثلاثة أسابيع راحة، هذا ما يمكننا منحهم".

وتابع "هؤلاء لن يشاركوا في معظم فترات الاعداد للموسم الجديد حتى يحصلوا على أطول وقت ممكن كراحة سلبية".