'الشوربجي' يستقبل رئيس جامعة طنطا

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية وبين الجامعة، في المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان.





في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة برئيس الجامعة، مؤكدًا أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة بقلب الدلتا.





وأشاد بمشروع مستشفى ٩٠٠٩٠٠ الجديد، الذي أطلقته الجامعة ليكون أول مستشفى جامعي ذكي بمواصفات عالمية، يتم إنشاؤه في مدينة المحلة الكبرى، موضحًا أن ذلك المشروع يدعم القطاع الصحي بالغربية، ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمحافظات الدلتا.





كما أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي بمواكبة الجامعة للجديد في عالم الذكاء الاصطناعي، وذلك بامتلاكها وحدة روبوت ذكي بكلية الهندسة، لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا، والاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي، واستحداث برامج في أحدث العلوم، لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليًا.





من جانبه أكد رئيس جامعة طنطا أن الهيئة الوطنية للصحافة بقيادة المهندس عبدالصادق الشوربجي، حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف إعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك في إطار مواجهة التحديات الراهنة، والتي تعاني منها الصحافة الورقية في العالم أجمع، فضلًا عن تعزيز دورها التاريخي والقومي، كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.





وأشاد الدكتور ذكي بالدور الوطني الذي تقوم الصحف القومية، في توعية الرأي العام بالتحديات الراهنة، وانحيازها دائمًا إلى قضايا الوطن.



