تطوير 40 مركز شباب وإنشاء ملاعب جديدة في كفر الشيخ







انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من إنشاء 6 ملاعب كرة قدم قانونية وخماسية، أولها ملعب مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه ملعب قانونى،وملعب الرملة التابع لإدارة شباب سيدى غازي ملعب قانونى، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



كما أعلنت عن انتهاء الإعمال الإنشائية بأربعة ملاعب كرة قدم خماسي " ملعب زهران بسيدي غازي، ملعب العلامية ببيلا، ملعب الربايعة بسيدي سالم، النصرية التابع لإدارة شباب الرياض.



وتضم الخطة الإنشائية تصميم العديد من الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن مجهود تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياه، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.



وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفترة القادمة تشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير 40 مركز شباب، ضمن خطة إنشائية إضافية، وجارى الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة بأم القرى تابعة لإدارة شباب الرياض،والكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا،و ملعب ٦٢ الجدية بإدارة شباب الحامول.



وأضاف كما سيتم انشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين،"مركز شباب عزيز الغربية،وجارى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمباني،وأعمال التشطيبات بمركزي شباب أريمون بكفر الشيخ، ومركز شباب أبو غنيمة بسيدي سالم، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ ابو النصر عزت،مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.