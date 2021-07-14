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الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلن قطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ تجربة للري الذكي بعزبة سالم، بالمحلة الكبرى، تشتمل على تركيب نظام ري ذكي متكامل لترشيد إستخدام المياه، وقياس مؤشرات التربة المختلفة والتحكم فى عملية الرى والتسميد، من خلال إستخدام تطبيق حديث على الموبايل، يسمح بإدارة عملية الرى والتسميد عن بعد، لتحقيق أعلى كفاءة في إستخدام المياه.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن قطاع التخطيط، قام بتنفيذ تجربة الري الذكي بعزبة سالم بمحافظة المحلة الكبرى، من خلال أنشطة مشروع "دعم الإصلاح فى قطاع المياه من خلال تنمية القدرات "، " EU Water STARS".
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى
الري: تنفيذ تجربة ري ذكي من خلال تطبيق على الهاتف بالمحلة الكبرى

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