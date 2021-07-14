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مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق ميت غمر بالدقهلية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة، أثناء عبورها الطريق، أمام قرية النعيم التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( ميت غمر القاهرة ) أمام قرية " كفر النعيم " دائرة المركز.

وبإنتقال الضباط والفحص تبين أثناء عبور المدعوة هدى بيلى أحمد بيلى، 45 سنة، موظفة، ومقيمة بقرية كفر النعيم التابعة لدائرة المركز، إصطدمت بها سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا عقب الحادث مما أدى إلى وفاتها، وتم نقلها إلى منزل ذويها.

وبسؤال زوجها المدعو سامى عبدالمنعم هاشم عبدالحميد، 55 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص
وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ووفاة زوجته، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1438 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، وجاري استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها وإخطار النيابة العامة.

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