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جارٍ حقن عدد من الحالات.. تحركات جديدة من "الصحة" بشأن مرضى الضمور العضلي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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خلال الأيام الأخيرة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بعلاج الأطفال من ضمور العضلات على نفقة الدولة، موضحا أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وقال الرئيس السيسي إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي)، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لعلاج هذا المرض.

واتخذت وزاة الصحة والسكان، تحركات عدة، للبدء في تنفيذ قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بعلاج مرضى الضمور العضلي على نفقة الدولة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أحدث تحركات وزارة الصحة والسكان لعلاج مرضى الضمور العضلي:

خصصت وزارة الصحة والسكان 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية.

- أتاحت الوزارة العلاج الجيني لمصابي الضمور العضلي من الأطفال، من خلال 3 مراكز، تم تخصيصها لتقديم العلاج، وهي: مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

- تم تخصيص الخط الساخن على الرقم (106) لاستقبال استفسارات المواطنين حول مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مضى الضمور العضلي.

- حتى الآن، تم مناظرة 25 حالة من الحالات المصابة بالضمور العضلي.

- جارٍ بدء الحقن لـ8 حالات من الحالات التي تمت مناظرتها.

كانت مصر قد بدأت في التفاوض مع شركة سويدية للحصول على العلاج، وهو عبارة عن حقنة واحدة، مما يعد خطوة كبيرة في علاج هذا المرض.

وقال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الصندوق بفتح حساب أمل في بكرة لاستقبال التبرعات وهو "037037" وذلك لعلاج مرضى ضمور العضلات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي تهدف إلى توفير العلاج للأطفال، مما يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية، حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع شركة "نوفارتس" للأدوية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعلاج مرضى الضمور العضلي.

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