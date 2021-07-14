بعد نجاح ليه لأ.. محمود حجاج: أجهّز لعمل سيكون مفاجأة





قال الفنان محمود حجاج إنه سيقدم عملًا جديدًا خلال الفترة المقبلة ويعرض Netflix، وذلك بعد نجاح دوره بمسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني بطولة منة شلبي وأحمد حاتم.



وأكد محمود حجاج أنه لم يتوقع حجم النجاح الذي حققه مسلسل"ليه لأ 2"، حيث تفاعل الجمهور مع كل حلقة بشكل مختلف، قائلا:""ردود أفعال الجمهور على دوري "عبدالله" بـ "ليه لا 2" فاق توقعاتي، وهذه المرة الثانية التي اتعاون فيها مع الفنانة منة شلبي بعد مشاركتي معاها في "واحة الغروب".



وأضاف محمود حجاج: "كواليس مسلسل "ليه لا" كانت ممتعة وسهلة وبسيطة ولا يوجد بها عواقب أو مشاكل، سعادتي كبيرة بالعمل مع المخرجة العبقرية مريم أبو عوف واتمنى تكرار تعاوني معاها مرة آخرى، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، استمتعت بأجواء العمل الروح الرائعة بين الفنانين وباقي طاقم العمل".





جدير بالذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.