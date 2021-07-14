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التنمية المحلية: منع إقامة شوادر لبيع الأضاحي بالشوارع وفتح المجازر للذبح مجانًا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، على رفع حالة الاستعدادات القصوى في جميع محافظات الجمهورية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين وشدد على ضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع حالات الشكوى.

وقال "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه تم ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف العمليات للمتابعة مع المحافظات، كما أن تلك الغرف تم ربطها بغرفة مجلس الوزراء.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال للحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين بنسبة 70% المقررة من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع إصدار توجيه بفتح المجازر الحكومية مجانًا بجميع المحافظات وحظر الذبح في الشوارع.

وأوضح أنه سيتم منع إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع، وضبط أسعار اللحوم في عيد الأضحى، وكذلك رفع درجة الاستعداد لهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية، لافتًا إلى أنه سيتم تكثيف تواجد سيارات النقل العام، ورفع درجة الاستعداد لهيئة الإسعاف، والتوجيه بالقيام بمحلات يومية على المحال لضرورة ضبط تقديم منتجات صالحة.

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