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مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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استضاف أحد فنادق القاهرة، مؤتمر تقديم البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس الجنة الاوليمبية والفنان تامر حسنى والكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى ونخبة من نجوم الرياضة.

يذكر أن آخر ظهور للنجم تامر حسني استضافته في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر".

وكانت آخر أعماله مشاركته فيلم" مش أنا" مع عدد من الفنانين وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فور طرحه بدور عرض السينمات.
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى
مؤتمر تقديم البعثة المصرية فى "طوكيو 2020" بحضور وزير الشباب والرياضة وتامر حسنى

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