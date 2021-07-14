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وزير الكهرباء تخفيض الأسعار للمصانع في هذة الحالة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  إن الوزارة  ثبتت أسعار توريد الطاقة  الكهربائية للمصانع  خلال خمس سنوات المقبلة، حتي لا يتسبب التغيير في أسعارها كل عام  في خسائر للمصنعيين وزيادة أسعار السلع بالسوق  المحلي.

 

واستحوذ قطاع  الصناعة على نحو 27% من إجمالي حجم استهلاك الكهرباء في مصر بنهاية العام المالي 2019-2020.

وتابع شاكر خلال تصريحات صحفية: " أردنا أن تكون الرؤية واضحة أمام  المستثمرين والمصنعون لأن أسعار الطاقة عنصر أساسي من عناصر احتساب التكلفة، فقررنا ان يتم تثبيتها لمدة خمس سنوات القادمة، حتى لا تؤثر على ربحيتهم".

 

وأضاف: "أنه اتفق مع أصحاب العديد من الصناعات على رأسهم الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب ، بتقليل أسعار بيع الكهرباء  للمصانع إذا ارتفعت معدلات الإنتاج نتيجة زيادة الصادرات"، مشيرًا  إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم زيادة الصادرات.

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